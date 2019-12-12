Kağıttan kıyafet giyip podyuma çıktılar

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Namık Kemal Üniversitesinde geleneksel bir etkinlik haline gelen ‘Kraft kağıt kıyafet yarışması’ düzenlendi. Yarışmada öğrencilerin kağıt kıyafetlerle podyuma çıkması ilginç görüntülere sahne oldu.

“Kraft Kağıt Kıyafet Yarışması” Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin geleneksel bir etkinliği olarak Doç. Dalila Özbay organizatörlüğünde yapıldı. Yarışmada öğrencilerin giymiş olduğu kağıttan çeşitli kıyafetler sergilendi.

Podyuma kağıttan elbiselerle çıkan öğrenciler ilginç görüntülere sahne oldu.

TEKİRDAĞ 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:46

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