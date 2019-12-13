Şampiyonluk sevincini başkanla paylaştılar

Tekirdağ U16 Ligi'nde yenilgisiz şampiyonluk yaşayan Muratlı Belediyespor U16 takımı, şampiyonluk kupasını Muratlı Belediyespor Başkanı Nebi Tepe’ye takdim etti.

Tekirdağ U16 Ligi A Grubu’nda mücadele eden ve şampiyonluğa ulaşan Muratlı Belediyespor U16, kupa sevincini Başkan Nebi Tepe ile paylaştı. Muratlı Belediyespor yöneticisi Recep Zorlu, Antrenör Umut Gökçe, Kaptan Demirhan Koyuncu ve başarılı futbolcu Ardakan Esmer’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Nebi Tepe, “Çocuklarımızın şampiyonluk haberini aldığımızda çok mutlu olduk. Bu çocuklar bizim geleceğimiz, o bakımdan gençlerimizi önemsiyoruz. Ben başarılarından dolayı kulüp yöneticilerimizi ve futbolcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklı olanını severim’ sözünü anımsatan Başkan Nebi Tepe, “Kazasız belasız daha iyi yerlerde olmanızı temenni ediyorum. Sporun yanında derslerinizi de boşlamayın” tavsiyesinde bulundu.

Kupa takdimi esnasında günün anısına fotoğraf çektirildi.

TEKİRDAĞ 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:47

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