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Tinerle soba yakmak isterken, alevler içinde kalan işçi öldü

DHA

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, fabrikada tiner dökerek, yakmak istediği sobadan çıkan alevlerin vücudunu sardığı işçi Erhan Cumart (60), hastanede yaşamını yitirdi. O anlar fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde mutfak malzemelerinin üretildiği fabrikada çalışan Erhan Cumart, iddiaya göre, sabah saatlerinde marangozhane bölümünde soba yakmak istedi. Cumart'ın tiner dökerek yakmak istediği sobadan çıkan alevler, üzerine sıçradı. Bir anda alevler içinde kalan Cumart, fabrika bahçesine çıkarak, koşmaya başladı. Fabrika çalışanları, alevler içinde koşuşturan Cumart'ı görünce üzerine su sıkarak, söndürmeye çalıştı. Cumart, alevlerin söndürülmesinin ardından haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda ikinci derece yanıklar meydana gelen ve sağlık durumunun ağır olduğu belirtilen Cumart, ilk müdahalesinin ardından İstanbul'daki hastaneye sevk edildi. Erhan Cumart, tedavi gördüğü hastanede bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ

13 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:47
  • GÜNEŞ 08:19
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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