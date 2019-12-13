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Banka çalışanı zimmetine para geçirmekten tutuklandı

DHA

TEKİRDAĞ'da özel bir banka çalışanı, yurt dışındaki 3 müşterisinin hesaplarındaki parayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklandı.
Tekirdağ'da özel bir banka şubesinde uzun yıllar görev yaptıktan sonra 2 yıl önce Muratlı ilçesindeki şubede görevlendirilen A.G.'nin, yurtdışında yaşayan S.N., H.Ç. ve H.Ç. adlı müşterilerinin hesaplarındaki 139 bin 500 Euro ve 650 bin lirasını zimmetine geçirdiği tespit edildi. Adı geçen müşteriler dışında başka müşterilerin hesaplarında da hareketler olduğu ancak hesap sahiplerinin zararlarının olmadığı belirlendi.
Banka müfettişlerinin yaptığı incelemede, 1 milyon 550 bin liranın daha A.G. tarafından zimmete geçirildiği tespit edildi. Yetkililer durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.G'yi evinden gözaltına alarak ifadesine başvurdu. İfadesinde suçlamayı kabul eden A.G., "Bu paraları internet üzerindeki bazı sitelerde kar marjı elde etmek üzere kullandım. Ancak olmadı kaybettim" dediği öğrenildi. 
Soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen A.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

TEKİRDAĞ

13 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:47
  • GÜNEŞ 08:19
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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