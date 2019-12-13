Tekirdağ'da sahte içki operasyonu

– Tekirdağ’da Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda 490 şişe alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol ile 483 adet alkol aroması ele geçirildi.

Olay Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Yavuz Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde sahtekaçak alkollü içki satışının ve imalatının önlenmesine yönelik olarak ülke genelinde yapılan operasyon kapsamında; önceden bilinen adreslerde yapılan aramalarda 490 şişe alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol ile 483 adet alkol aroması ele geçirildi. Olay ile ilgili soruşturma işlemleri devam ediyor.

TEKİRDAĞ 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:47

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