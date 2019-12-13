Tekirdağ’da 36 kaçak göçmen yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Tekirdağ’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 36 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi’nde göçmen kaçakçılığı ve oto hırsızlığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda çalıntı ihbarı üzerine durdurulan aracın içerisinde ülkemize yasa dışı yollarla geldiği tespit edilen Afganistan ve İran uyruklu 36 şahıs olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmalar neticesinde yabancı uyruklu şahısların içinde bulunduğu aracın çalıntı olduğu belirlendi. Şüpheli A.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak adli mercilere sevk edildi. 36 Kaçak göçmen ise İl Göç İdaresine teslim edildi.

TEKİRDAĞ 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:47

GÜNEŞ 08:19

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:49

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.