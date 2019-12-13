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Ülkü Ocakları’ndan eğitime destek

İHA

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından Aşağısevindikli Mahallesi’ndeki ilköğretim okuluna iki koli kitap yardımında bulunuldu.
Aşağısevindikli Şehit Erdoğan Erişik İlk/Ortaokulu’na kitap desteği gerçekleştiren Ülkü Ocakları Başkanlığı, önümüzdeki süreçte Muratlı’da kütüphane açacak olan ve kütüphanesi bulunan tüm okullara hatırı sayılır sayıda kitap yardımı yapacaklarını açıkladı.
“Ülkemizde okuyan, soran, araştıran nesiller olduğu sürece eğitimli toplum olacağımız aşikardır” sloganını kullanan Muratlı Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Yazıcı, “Ülkü Ocakları olarak ilçemizde ve bölgemizde eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetler olan her alanda tüm gücümüzle bizler varız. Bu vesileyle Aşağısevindikli Mahallemizdeki Şehit Erdoğan Erişik İlköğretim Okulu’na kitap yardımında bulunduk. Bizleri ağırlayıp hoş sohbetleri için Okul Müdürümüz Arzu Kara hanıma teşekkür ederiz” dedi.
Kitap yardımından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Okul Müdürü Arzu Kara ise, Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Yazıcı ve Yönetici Burak Köprülü’ye teşekkür etti.

TEKİRDAĞ

13 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:47
  • GÜNEŞ 08:19
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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