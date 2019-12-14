Trakya Motosiklet Kulübü’nden ÇBSK’ya moral yemeği

Çorlu’da kurulu bulunan ve pek çok sosyal sorumluluk projesinin yanı sıra organizasyona imza atan Trakya Motosiklet Kulübü üyeleri Türkiye 2. Basketbol Ligi’nde mücadele veren Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularına moral yemeği düzenledi.

Arden Motor Kafe’de düzenlenen ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’un da katıldığı programa ÇBSK yöneticileri ile Trakya Motosiklet Kulübü yöneticileri de katıldılar.

Trakya Motosiklet Kulübü üyesi de olan ÇBSK Antrnörü Kurtuluş Yağızer ve takım oyuncularını elde ettikleri başarılı sonuçlardan ötürü kutlayan Trakya Motosiklet Kulübü üyeleri, geçtiğimiz hafta sonu ligdeki ikinci yenilgisini alan ÇBSK sporcularına İstanbul deplasmanında oynayacakları maç öncesi başarı dileklerini de ilettiler.

Düzenlenen yemekte 2020 Avrupa Spor Kenti olan Çorlu için yapılabilecek projeler üzerine de görüş alışverişinde bulunuldu.

TEKİRDAĞ 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:47

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