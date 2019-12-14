4 katlı apartmanın çatı katında yangın

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Şeyhsinan Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle tüm çatıyı sardı. Bina sakinleri ise panikle evlerini terk etti. Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatının küle döndüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.





TEKİRDAĞ 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:47

GÜNEŞ 08:19

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:49

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.