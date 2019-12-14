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Pijamalı Adamlar bu kez de Atatürk Evi için sahne alacak

İHA

Çorlu Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve Çorlu halkının katkıları ile yaptırılacak olan Çorlu Atatürk Evi'nin yapımına bir destek de Çorlu Halk Tiyatrosu'ndan geldi.

Pijamalı Adamlar bu kez de Atatürk Evi için sahne alacak

Çorlu Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve Çorlu halkının katkıları ile yaptırılacak olan Çorlu Atatürk Evi’nin yapımına bir destek de Çorlu Halk Tiyatrosu’ndan geldi.
Necmi Yapıcı’nın yazdığı Tayfun Tospacı’nın yönetmenliğini yaptığı Pijamalı Adamlar oyunuyla Çorlulu tiyatro severleri adeta kahkahaya boğan Çorlulu tiyatrocular bu kez de Çorlu Atatürk Evi’nin yapımına katkı sağlamak için izleyiciyle buluşacak.
Ercan Sönmez, Mustafa Geylan, Mustafa Gülmüş, Tahsin Saroğlu, Tayfun Tospacı ve Ömer Uslu’nun rol aldığı Pijamalı Adamlar oyunu 15 Aralık 2019 Pazar günü Çorlu Belediyesi Memduh Şevket Esendal Sahnesi’nde Çorlu Atatürk Evi’nin yapımına katkı sağlamak için sahnede olacak.

TEKİRDAĞ

14 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:47
  • GÜNEŞ 08:19
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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