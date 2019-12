Yüzde 98 bedensel engelli Okan, inşaat mühendisi olup, işe başladı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, yüzde 98 bedensel engelli inşaat mühendisi Okan Cihan (26), Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaya başladı. Dizleri üzerinde yürüyebilen, kalem ve evrakları ağzıyla tutan Cihan, "Bize inanıldığı zaman, bize fırsat verildiği zaman neler yapabileceğimiz artık biliniyor. Yeter ki bize inanılsın. İnşaat mühendisiyim, şu anda çalışıyorum. Benim gibi diğer engelli arkadaşlarımıza şans verilirse onlar da en iyisini verirler ve birçok şeyi başarırlar. Yeter ki şans verilsin. Biz her şeyin en iyisini yaparız" dedi.

Çorlu'da fabrika işçisi baba ile ev kadını annenin 2 çocuğundan biri olan ve eklem kısıklığı nedeniyle yüzde 98 bedensel engelli olarak dünyaya gelen Okan Cihan, yaşama azmiyle örnek oluyor. El ve ayaklarını kullanamayan Cihan, çocukluğu döneminde dizleri üzerinde yürümeyi öğrendi. Kalemi ağzı ile tutan, kitaplarının sayfalarını diliyle çeviren, bilgisayarı ise dudaklarıyla kullanan Cihan, geçen yıl Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden başarıyla mezun oldu.

'BİZE GÜVENİN'

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Çorlu şubesinde 2 ay önce çalışmaya başlayan Cihan, her sabah evden çıktıktan sonra otobüs durağına kadar ayaklarının yardımıyla kullandığı tekerlekli sandalyesiyle gidiyor. Zaman zaman durakta otobüse binerken güçlük yaşayan Cihan'a annesi Nahide Cihan da yardımcı oluyor. Kurumun personel servisinde çalışan Okan Cihan, engellilere fırsat verildiğinde başaramayacakları hiçbir işin olmadığını belirterek, "İnsanlar bize engelliler gününde hassas yaklaşıyor, bu bizi çok sevindiriyor. Fakat, her gün bize böyle yaklaşmaları gerekiyor. Bize inanıldığı zaman, bize fırsat verildiği zaman neler yapabileceğimiz artık biliniyor. Yeter ki bize inanılsın. İnşaat mühendisiyim, şu anda çalışıyorum. Benim gibi diğer engelli arkadaşlarımıza şans verilirse onlarda en iyi verirler ve bir çok şeyi başarırlar. Yeter ki şans verilin. Biz her şeyin en iyisini yaparız. Bize güvenin" dedi.

'OTOBÜSLERE BİNMEDE SIKINTI YAŞIYORUZ'

Engellilerin, yaşamları boyunca birçok sorunla karşı karşıya kaldığını ifade eden Okan Cihan, "Birçok yapıda, o yapılara ulaşma konusunda sıkıntımız var. Engelli evinden çıkıyor, iş yerine gitme konusunda sıkıntı yaşıyor. Belediye otobüslerine binmek istiyoruz. Birçoğunda engelli rampası var, fakat nüfusun yoğun olması nedeniyle otobüsler çok kalabalık oluyor. Bunun için de otobüslere binmede sıkıntı yaşıyoruz. Buna ben de dahil. Ulaşım konusu bence en büyük sıkıntı engelliler için" diye konuştu.

İŞ ARKADAŞLARI TAKDİR EDİYOR

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Çorlu Şubesi Müdürü Atilla Saraç ise Okan Cihan'ın aralarına katılmasıyla kendilerine ve tüm personele örnek olduğunu söyledi. Saraç, "Okan aramıza katıldığı günden beri bize fayda sağlıyor. Gerek su kanal grubunda, gerekse abone işyeri grubunda elinde geldiğince gayretli bir şekilde çalışıyor. Bize de, kurumumuza da, şubemize de fayda sağlıyor. Aynı zamanda arkadaşlarımıza da örnek oluyor. İşe başladığında çok heyecanı vardı. Biz de şube olarak güvenliğinden tüm arkadaşlarımızla birlikte hayata tutunması konusunda ona destek olduk. İmkanlarımız doğrultusunda ve onun yapabileceği iş doğrultusunda kendisine iş veriyoruz. O da gerçekten üstesinden geliyor gayet başarılı. Biz memnunuz kendisinden, ben bile örnek alıyorum kendime. İbretlik bir olay. Elimiz, ayağımız her şeyimiz, bizim için çok önemli. Hayata bakış açımız bizim için çok önemli. Okan'ın çalışması, vatandaşlarımızın da takdirini kazanmıştır" dedi.



