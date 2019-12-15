Tekirdağ'da 26 kaçak göçmen yakalandı

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 26 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Muratlı ilçesi Arzulu Mahallesi’nde jandarma ekipleri yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 26 kaçak göçmeni kıskıvrak yakaladı. Yaya olarak dolaşırken yakalanan göçmenler, ifadeleri alınmak üzere Muratlı Jandarma Karakoluna götürüldü. 17’si Pakistan ve 9’u Bangladeş uyruklu göçmenlerin yurt dışına çıkma hazırlığında oldukları tespit edildi. Mülteciler, karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık raporu alınarak, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

TEKİRDAĞ 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:48

GÜNEŞ 08:20

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:49

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.