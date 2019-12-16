Tekirdağ - Çanakkale yolunda yoğun sis

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TekirdağÇanakkale yolunun Malkara kesiminde görülen yoğun sis ulaşımı etkiledi.

Gece saatlerinde başlayan yoğun sis Tekirdağ Çanakkale yolunun D 110 03 Karayolu bölümünde etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü ifade görülürken, sürücüler sis nedeniyle yolda ilerlemekte zor anlar yaşadı. Kimi araçlar dörtlü sinyal yakarak yola devam ederken bazı araçlarda sis nedeniyle yolun kenarına park ederek sisin geçmesini bekledi. Yolda trafik polis ekipleri de yoğun sis nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

TEKİRDAĞ 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:21

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:50

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.