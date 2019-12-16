Hayrabolu'da güvercin festivali düzenlendi

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Hayrabolu ilçesinde, "15. Güvercin ve Kanatlı Hayvan Festivali" düzenlendi.

Hayrabolu Kuşçular Derneği tarafından Alpullu Caddesi kapalı pazar yerinde düzenlenen festivalde, güvercin ve cins tavukları görücüye çıktı. Hayrabolu Kuşçular Derneği Başkanı Serdar Çakmaz, festivale katılımın yoğun olduğunu söyledi. Güvercin bakıcılığının bir sevda olduğunu vurgulayan Çakmaz, bu uğraşın aynı zamanda insanları dinlendirdiğini kaydetti.

Festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda, dereceye giren güvercin sahiplerine çeşitli ödüller verildi.

TEKİRDAĞ 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:49

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