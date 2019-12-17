Muratlı'ya milyonluk yatırım müjdesi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde AK Parti Muratlı İlçe Başkanı Emrah Tunca, elektrik hatlarının yer altına alınacağının müjdesini vererek, “Muratlı’ya hayırlı olsun” dedi.

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) tarafından başlatılacak çalışmalar ile kısım kısım elektrik kablolarının yer altına alınacağını aktaran AK Partili Başkan Emrah Tunca, çalışmaların ilk etabının yakında başlayacağını duyurdu. Pilot bölge olarak 100. Yıl Caddesi, Nazım Sav Caddesi ve Erol Okyay Caddesi’ni işaret eden Başkan Tunca, “Projemizin amacı; kesintisiz elektrik vermek, kesintilere kesin çözüm bulmak” dedi.

Yatırımların aralıksız olarak sürdüğünü anımsatan Emrah Tunca, elektrik hatlarının yer altına çekilmesi ile hem kesintisiz enerji sağlanacağını, hem de ilçenin daha modern bir görüntüye sahip olacağını ve ayrıca olası tehlikeli durumların yerinde bertaraf edileceğini kaydetti. Yakın zaman önce kırsal mahallelerdeki enerji nakil hatlarının da yenilendiğini vurgulayan Emrah Tunca, destekleri için Meclis Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’a teşekkür etti.

Öte yandan, önümüzdeki süreçte elektrik kablolarının yer altına alınmasına dair çalışmalara başlayacaklarını belirten TREDAŞ Muratlı İşletme Şefi Olcay Kırbıyık ise, çalışmalar esnasında yolların bozulacağını kaydederek; bozulacak yolların yapımı hususunda belediye ile istişare halinde olduklarını bildirdi.

TEKİRDAĞ 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:49

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