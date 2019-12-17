Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde takla atarak metrelerce sürüklenen otomobilin sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, Malkara Keşan yolu üzeri Yaylagöne kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan ilçesi istikametine seyreden Kadir Turgut yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tabelaya çarparak takla attı.
Metrelerce sürüklenerek, yol dışına çıkan otomobildeki sürücü araçtan burnu bile kanamadan çıktı.
TEKİRDAĞ
17 Aralık 2019 Salı
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