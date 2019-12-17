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Polis evi saatlerce izledi uyuşturucuyu bulup kadını yakaladı

İHA

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde polisin saatlerce izlediği bir evde uyuşturucu madde sattığı iddia edilen kadın yakalandı.

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde polisin saatlerce izlediği bir evde uyuşturucu madde sattığı iddia edilen kadın yakalandı.
Şarköy Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve şahıslara yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde İstiklal Mahallesinde ikamet eden, Uyuşturucu Madde Ticareti yapan bir kadının olduğu bilgisine ulaşıldı. Bahse konu adres çevresinde polis ekiplerince titiz çalışmalar devam ettiği esnada sokakta hal ve hareketlerinden şüphelenilerek durdurulan bir şahsın üst aramasında 3 adet yeşil renkli üzerinde kabartma şekiller bulunan ekstacy olduğu değerlendirilen haplar ele geçirildi. Şahsın alınan ifadesinde daha önceden Keşan ilçesinde tanıdığı bir kadın şahıstan tanesi 20 TL’den 3 adet toplamda 60 TL karşılığında ekstacy isimli uyuşturucu hapları satın aldığını beyan etti.
Yapılan çalışmada hapların P.N. isimli kadının sattığı tespit edildi. Polis ekipleri kadının oturduğu sokağı takibe aldığı sırada durumundan şüphelendikleri bir kişiyi daha durdurarak üst araması yaptı. Şahsın alınan ifadesinde P.N. isimli kadından birçok kez uyuşturucu madde temin ettiğini ve kadınla birlikte uyuşturucu madde tükettiklerini iddia etti.

5 kişiyle taksiye binerken yakalandı
Polis ekipleri uyuşturucu madde sattığını tespit ettiği kadının bulunduğu sokağı abluka altına aldı. P.N. isimli kadın 5 kişiyle birlikte bir taksiye binmesi üzerine polis ekipleri anında harekete geçti. Durdurulan taksideki kadının ikametinde yapılan aramada daralı 1,49 gram skunk, daralı 3,58 gram skunk, bir adet kova düzeneğinde kullanılan siyah renkli suç aleti ve 5 litrelik kesilmiş vaziyette, kesik boğaz kısmında uyuşturucu madde bulaşığı olduğu değerlendirilen kova düzeneğinde kullanılan pet şişe, 40 adet yeşil renkli üzerinde kabartma şekiller bulunan ekstacy isimli haplar ve şeffaf kilitli poşet içerisinde daralı 0,49 gram skunk maddelerine el konuldu. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kadın gözaltına alınarak konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

TEKİRDAĞ

17 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:49
  • GÜNEŞ 08:22
  • ÖĞLE 13:11
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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