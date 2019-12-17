Tekirdağ'da tır ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tır ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.15 sıralarında Muratlı çevreyolunun Aşağısevindikli Mahallesi sapağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; sapaktan çıkmak isteyen Ali Ş. yönetimindeki 34 UY 713 plakalı hafif ticari araca Kibar C. idaresindeki 59 DB 507 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere de çarpan hafif ticari araç, büyük maddi hasar gördü. Kazada Ali Ş. adlı sürücü yaralandı. Yaralı sürücü sıkıştığı araçtan kurtarıldı ve olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Kaza mahalline gelen Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Birimi ekipleri ise yolda güvenlik önlemleri aldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

TEKİRDAĞ 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:49

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