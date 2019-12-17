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Tekirdağ’da dumansız hava sahası denetimi

İHA

Tekirdağ'da Üst düzey yöneticiler ile lokanta ve kafelerde vatandaşlara yönelik dumansız hava sahası denetimleri gerçekleştirildi.

Tekirdağ’da dumansız hava sahası denetimi

Tekirdağ’da Üst düzey yöneticiler ile lokanta ve kafelerde vatandaşlara yönelik dumansız hava sahası denetimleri gerçekleştirildi.
Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’nın Değirmenaltı mahallesinde bulunan kafe ve lokantalarda işletmelere sigara içilmez tabelaların asılması gerektiği ve işletme sahiplerinin kapalı alanlarda sigara kullanımını yasak olması yönünde yetkililer tarafından bilgiler verildi ve mekanlarda denetimler yapıldı. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 20182023 Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı ilgili paydaş kurumlar, üniversiteler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm paydaşların katkılarının alınması özen gösterilerek oluşturuldu.
Bu çerçevede eylem planıyla belirlenen politikaların yerele yaygınlaştırılması, tütün ürünleri ile mücadele çalışmalarının başarıya ulaşması için gereken önemli bir faktör olmasıyla eylem planının, Dumansız hava sahası denetimleri belirli periyotlarla üst düzey yöneticiler ile yer aldığı denetimler gerçekleştirildi.

“Sigara içilmez tabelaları görünür yerde olmalıdır”
Vali Yardımcısı Ahmet Narinoğlu, “İşletme sahiplerinin bu konuda hassas davranmaları gerekir. Özellikle kapalı alanlarda sigara içilmez tabelaları görünecek bir yere asılmalıdır” dedi. Narinoğlu denetim gerçekleştirdiği kafe ve lokanta sahipleri ile kapalı ortamlarda sigara içip içilmediğini, sigara içilmez tabelalarını işletmelerine asmalarını gerektiğini belirterek sigara içilmemesi gereken yerler hakkında da vatandaşların düşüncelerini paylaştı.
Vatandaşların yoğun olarak kullandığı kafe, kafeterya, kahvehane, pastane ve lokanta gibi ikram sektörüne ait işletmelere yönelik olarak denetimler yapıldı.
İl Merkezi ve 11 İlçede Vali Yardımcısı, Kaymakamlar İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı İlçe belediyeleri ve ilde bulunan ilgili kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticilerinin katılımı ile tütün denetim ekipleri ile beraber denetimler gerçekleştirildi.
Dumansız hava sahası denetimlerine Vali Yardımcısı Ahmet Narinoğlu, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir, sağlık ve zabıta ekipleri eşlik etti.

TEKİRDAĞ

17 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:49
  • GÜNEŞ 08:22
  • ÖĞLE 13:11
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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