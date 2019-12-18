İş makinesiyle çılgın evlenme teklifi

Volkswagen'den sonra o da değiştiriyor

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşayan bir genç, iş makinesine astığı yazılı afişle sürpriz evlenme teklifinde bulundu.

Alaybey Mahallesi’nden Yetkin Deniz, çalıştığı işyeri Candarlar Tarım’a ait kepçeyle çok sevdiği kız arkadaşına çılgınca bir evlenme teklifi hazırladı. Yetkin Deniz, kullandığı kepçeyi Küçük Sanayi Sitesi üst geçidine park ederek üzerine ‘Sana ömür boyu başımın etini yeme fırsatı sunuyorum. Benimle evlenir misin?’ yazılı afiş astı.

Çağırdığı kız arkadaşı Nigar Gülmez’i konfetiler eşliğinde karşılayan Yetkin Deniz, sürpriz evlenme teklifinde bulundu. Duygusal anların yaşandığı anlamlı gecede, Nigar Gülmez’den ‘evet’ yanıtı gelince büyük mutluluk yaşandı.

TEKİRDAĞ 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:50

GÜNEŞ 08:22

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:50

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.