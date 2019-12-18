Sokak ortasındaki cinayetin zanlısı tutuklandı ‘Karını boşa ben evleneceğim’ dediği için öldürmüş

Çorlu’da önceki gün meydana gelen olayda kendisini ve eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişi sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldüren katil zanlısı sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Önceki gün Şeyhsinan Mahallesi Güney Caddesi Çalıkuşu Sokak üzerinde meydana gelen olayda Rahman K. (34), sokak üzerinde gördüğü ve önceden aralarında husumet olan Hasan Gündüz (27) adlı kişiye evinden aldığı pompalı tüfekle ateş ederek ölümüne neden olmuş, ardından evine giden katil zanlısı suç aleti pompalı tüfek ile birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.



Taciz ve tehditlerden bıkıp ilçeden ayrılmışlar

Yaşananlara ilişkin ifade veren Rahman K.’nin Hasan Gündüz ile tanışıklığının nereye dayandığı sorusuna 2015 yılında evlendiği eşinin kendisini çocukluk arkadaşı olarak tanıştırdığını söylediği kaydedildi.

Daha sonra eşinin Hasan Gündüz’ün kendisine gönderdiği tehdit ve mesajlarını gösterdiğini ifade eden zanlının Hasan Gündüz ile konuşmak için bir araya geldiklerini konuşma sırasında kendisini de tehdit ettiğini söylediği belirtildi.

Hasan Gündüz’ün daha önce kendisini bir kez darp ettiğini bir kez de silah teşhirinde bulunarak kovaladığını iddia eden Rahman K.’nin ifadesinde eşine Hasan Gündüz ile aralarında bir şey olup olmadığını sorduğunu eşinin kesinlikle aralarında bir şey olmadığını söylemesine karşın tehdit ve baskıların sürmesi üzerine Çorlu’dan taşındıklarını söylediği kaydedildi.



İnternetten aldığı tüfeği çuval içinde taşımış

1 yıllık aranın ardından yeniden Çorlu’ya döndüklerini ve telefon numaralarına varıncaya kadar değiştirdiklerini ancak Hasan Gündüz’ün yeniden kendilerini bulduğunu kaydeden zanlının, ”Hasan Gündüz’ün attığı mesajlar nedeniyle kendisi ile görüştüm bana ‘eşinden boşan onunla ben evleneceğim’ dedi. Ben de öyle şey olmaz sen zaten evlisin. Ben de karımı seviyorum ayrılmak istemiyorum dedim. Bunun üzerine bana o zaman seni öldüreceğim dedi. Olay öncesi kayınpederimi arayarak konuyu anlattım. Hasan Gündüz’ün eşimi yani kızını rahatsız ettiğini söyledim. Evde bulunmadığım zamanlarda yanında olması için kayınpederimi evime çağırdım. Olay gün işe gitmek için hazırlık yaptığım sırada balkondan Hasan Gündüz’ü evimin sokağında gördüm. İnternetten satın aldığım ve yatağın altında duran pompalı tüfeği çuvalın içine koydum. İş elbiselerimin olduğu poşeti de kayınpederime verdim ve arkamdan gelmesini söyledim. Sokakta Hasan ile karşılaştım ama bir kez daha seni öldüreceğim deyince pompalı tüfeği ona doğrulttum. Tetiği çektiğimi hatırlamıyorum. Sonra evime gittim” şeklinde ifade verdiği kaydedildi.



Karakola müracaat etmişler

Olaydan iki gün önce Hasan Gündüz’ün evinin önüne geldiğini iddia eden Rahman K.’nin ifadesinde, “Evime gideceğim sırada Hasan Gündüz yolumu kesti. 'Karını boşa ben alacağım' dedi ve silahla beni kovaladı. Apartmana girerek kapıyı kapattım. Polisi arayarak beni öldüreceğini söyledim. Polis siren çalarak gelince kapıyı açtım ve ardından eşimle birlikte karakola giderek Hasan Gündüz’den şikayetçi oldum. Ancak yeniden evimin sokağında karşı karşıya gelince olay yaşandı” dediği belirtildi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında Çorlu Adliyesi’ne sevk edilen Rahman Kumaş kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TEKİRDAĞ 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:50

GÜNEŞ 08:22

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:50

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.