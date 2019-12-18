Sokak ortasındaki cinayetin zanlısı tutuklandı ‘Karını boşa ben evleneceğim’ dediği için öldürmüş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sokak ortasındaki cinayetin zanlısı tutuklandı ‘Karını boşa ben evleneceğim’ dediği için öldürmüş

İHA

Çorlu'da önceki gün meydana gelen olayda kendisini ve eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişi sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldüren katil zanlısı sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sokak ortasındaki cinayetin zanlısı tutuklandı ‘Karını boşa ben evleneceğim’ dediği için öldürmüş

Çorlu’da önceki gün meydana gelen olayda kendisini ve eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişi sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldüren katil zanlısı sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Önceki gün Şeyhsinan Mahallesi Güney Caddesi Çalıkuşu Sokak üzerinde meydana gelen olayda Rahman K. (34), sokak üzerinde gördüğü ve önceden aralarında husumet olan Hasan Gündüz (27) adlı kişiye evinden aldığı pompalı tüfekle ateş ederek ölümüne neden olmuş, ardından evine giden katil zanlısı suç aleti pompalı tüfek ile birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Taciz ve tehditlerden bıkıp ilçeden ayrılmışlar
Yaşananlara ilişkin ifade veren Rahman K.’nin Hasan Gündüz ile tanışıklığının nereye dayandığı sorusuna 2015 yılında evlendiği eşinin kendisini çocukluk arkadaşı olarak tanıştırdığını söylediği kaydedildi.
Daha sonra eşinin Hasan Gündüz’ün kendisine gönderdiği tehdit ve mesajlarını gösterdiğini ifade eden zanlının Hasan Gündüz ile konuşmak için bir araya geldiklerini konuşma sırasında kendisini de tehdit ettiğini söylediği belirtildi.
Hasan Gündüz’ün daha önce kendisini bir kez darp ettiğini bir kez de silah teşhirinde bulunarak kovaladığını iddia eden Rahman K.’nin ifadesinde eşine Hasan Gündüz ile aralarında bir şey olup olmadığını sorduğunu eşinin kesinlikle aralarında bir şey olmadığını söylemesine karşın tehdit ve baskıların sürmesi üzerine Çorlu’dan taşındıklarını söylediği kaydedildi.

İnternetten aldığı tüfeği çuval içinde taşımış
1 yıllık aranın ardından yeniden Çorlu’ya döndüklerini ve telefon numaralarına varıncaya kadar değiştirdiklerini ancak Hasan Gündüz’ün yeniden kendilerini bulduğunu kaydeden zanlının, ”Hasan Gündüz’ün attığı mesajlar nedeniyle kendisi ile görüştüm bana ‘eşinden boşan onunla ben evleneceğim’ dedi. Ben de öyle şey olmaz sen zaten evlisin. Ben de karımı seviyorum ayrılmak istemiyorum dedim. Bunun üzerine bana o zaman seni öldüreceğim dedi. Olay öncesi kayınpederimi arayarak konuyu anlattım. Hasan Gündüz’ün eşimi yani kızını rahatsız ettiğini söyledim. Evde bulunmadığım zamanlarda yanında olması için kayınpederimi evime çağırdım. Olay gün işe gitmek için hazırlık yaptığım sırada balkondan Hasan Gündüz’ü evimin sokağında gördüm. İnternetten satın aldığım ve yatağın altında duran pompalı tüfeği çuvalın içine koydum. İş elbiselerimin olduğu poşeti de kayınpederime verdim ve arkamdan gelmesini söyledim. Sokakta Hasan ile karşılaştım ama bir kez daha seni öldüreceğim deyince pompalı tüfeği ona doğrulttum. Tetiği çektiğimi hatırlamıyorum. Sonra evime gittim” şeklinde ifade verdiği kaydedildi.

Karakola müracaat etmişler
Olaydan iki gün önce Hasan Gündüz’ün evinin önüne geldiğini iddia eden Rahman K.’nin ifadesinde, “Evime gideceğim sırada Hasan Gündüz yolumu kesti. 'Karını boşa ben alacağım' dedi ve silahla beni kovaladı. Apartmana girerek kapıyı kapattım. Polisi arayarak beni öldüreceğini söyledim. Polis siren çalarak gelince kapıyı açtım ve ardından eşimle birlikte karakola giderek Hasan Gündüz’den şikayetçi oldum. Ancak yeniden evimin sokağında karşı karşıya gelince olay yaşandı” dediği belirtildi.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında Çorlu Adliyesi’ne sevk edilen Rahman Kumaş kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TEKİRDAĞ

18 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:50
  • GÜNEŞ 08:22
  • ÖĞLE 13:11
  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eski bakanı dolandıran 2'nci şüpheli de yakalandı
YEREL HABERLER Eski bakanı dolandıran 2'nci şüpheli de yakalandı
Çerkezköy'ün eğitimine öğrencilerden yoğun ilgi
YEREL HABERLER Çerkezköy'ün eğitimine öğrencilerden yoğun ilgi
6 bin saman balyası kül oldu
YEREL HABERLER 6 bin saman balyası kül oldu
Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt: “Hep birlikte yaşadığımız kentimiz için çalışacağız”
YEREL HABERLER Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt: “Hep birlikte ...
Sokak ortasındaki cinayetin zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Sokak ortasındaki cinayetin zanlısı tutuklandı
İş makinesiyle çılgın evlenme teklifi
YEREL HABERLER İş makinesiyle çılgın evlenme teklifi
Okul müdüründen öğrencilere sıcak karşılama
YEREL HABERLER Okul müdüründen öğrencilere sıcak karşılama
TREDAŞ çalışanlarına 2019 yılında 22 bin saat eğitim verildi
YEREL HABERLER TREDAŞ çalışanlarına 2019 yılında 22 bin saat eğitim ...
Kadına şiddeti önleme eylem planı toplantısı
YEREL HABERLER Kadına şiddeti önleme eylem planı toplantısı
TIR'la çarpışan traktör parçalara ayrıldı: 1 yaralı
YEREL HABERLER TIR'la çarpışan traktör parçalara ayrıldı: 1 yaralı
Tekirdağ'da 'dumansız hava sahası' denetimi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 'dumansız hava sahası' denetimi
Tırla çarpışan traktör parçalara bölündü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tırla çarpışan traktör parçalara bölündü: 1 yaralı
Tekirdağ’da dumansız hava sahası denetimi
YEREL HABERLER Tekirdağ’da dumansız hava sahası denetimi
Tekirdağ'da tır ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da tır ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Kaymakam baskın yaptı
YEREL HABERLER Kaymakam baskın yaptı
Trakya için yoğun sis uyarısı: 3 gün sürecek
YEREL HABERLER Trakya için yoğun sis uyarısı: 3 gün sürecek
Uyuşturucu satıcısı kadın yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcısı kadın yakalandı
Çorlu'da yoğun sis
YEREL HABERLER Çorlu'da yoğun sis
Müdürlüklerden başkan Sarıkurt ve meclis üyelerine brifing
YEREL HABERLER Müdürlüklerden başkan Sarıkurt ve meclis üyelerine ...
Yolcu otobüsünde 13 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünde 13 kaçak göçmen yakalandı
Çorlu’da yoğun sis
YEREL HABERLER Çorlu’da yoğun sis
Uyuşturucuya geçit yok
YEREL HABERLER Uyuşturucuya geçit yok
Polis evi saatlerce izledi uyuşturucuyu bulup kadını yakaladı
YEREL HABERLER Polis evi saatlerce izledi uyuşturucuyu bulup kadını ...
KOSGEB desteğiyle ilçenin ilk kadın kasabı oldu
YEREL HABERLER KOSGEB desteğiyle ilçenin ilk kadın kasabı oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X