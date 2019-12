Çerkezköy'ün eğitimine öğrencilerden yoğun ilgi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın (Çerkezköy TSO) Toplantı ve Zaman Yönetimi Eğitimi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu öğrencilerini ağırladı.

Çerkezköy TSO Konferans Salonunda düzenlenen ve Seyyal Hacıbekiroğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı Toplantı ve Zaman Yönetimi eğitimi, hem iş hem de eğitim dünyasından katılımcılara ev sahipliği yaptı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü öğrencilerinin ilgi gösterdiği eğitime, Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Gülten Vatansever Balcıoğlu da fikirleriyle katkıda bulundu.



"Her şeyi zamanında yapın"

Etkin toplantı ve zaman yönetiminin en büyük sırrının planlama, yazma ve sonuçlandırma olduğunu söyleyen Seyyal Hacıbekiroğlu “Yaşamdan beklentilerinizi, hedeflerinizi, sizi motive eden, size heyecan veren şeyleri yazın lütfen. Ve 36 ayda bir gözden geçirin. Zamanında yapmadığınız her şey acil olur. Her şeyi zamanında yapmak sizi hafifletir, başarıyı artırır. Bir gününüzü not edin, bunu bir hafta boyunca yapın. En çok neye zaman harcadığınızı görün. Zaman harcadığınız konular sizi hedeflerinize ulaştırmayı sağlıyor mu? Düşünün, gözden geçirin, revize edin” dedi. Pomodoro ve ÖnemliAcil Matrisi tekniklerinden de bahseden Hacıbekiroğlu, katılımcılara aktif olarak gerçekleştirdikleri uğraşlarını da listeleyerek zaman kaybı yaşatanları belirlemelerini önerdi.



Toplantılarda iş listesi kullanın

Verimli bir toplantı için hazırlık yapılması ve toplantının zamanında başlamasının oldukça önemli olduğunu belirten Hacıbekiroğlu “Toplantılarda gündeme bağlı kalınmalı, karar alınmalı, karar alınmayan gündemler bir sonraki toplantıya gündem yapılmalıdır. Ayrıca gereksiz sohbet, dikkat dağıtacak davranış ve durumlar engellenmeli, gündem dışı konulara izin verilmemeli. Toplantıda mutlaka iş listesi kullanılmalı ve bu işlere sorumlular atanmalı” dedi.



Sertifika verildi

Eğitim sonunda tüm katılımcılara Çerkezköy TSO tarafından sertifika verildi.

TEKİRDAĞ 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:50

GÜNEŞ 08:22

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:50

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.