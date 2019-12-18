Tabure genelgesine cemaatten destek

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın oturaklarda namaz kılınmasına karşı yayımladığı genelgeyi Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi sakinleri olumlu buldu. Muratlı Merkez Cami'i cemaati, İslam dininde tabure ile namazın uygun olmadığını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, camilerde ve mescitlerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma durumunu yeniden değerlendirerek; cami ve mescitlerde, tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma eyleminin uygun olmayan görüntüleri ortaya çıkardığı, cami adabını ve cemaat ruhunu bozduğu, cemaat içinde huzursuzluk ortaya çıktığı gerekçesiyle uygulamanın kaldırıldığını duyurdu. Cami içinde sabit oturaklar ve müteşekkil müstakil mekanların oluşturulmasının cami doku ve kültürüyle bağdaşmadığının da belirtildiği genelge, Merkez Cami'i cemaatini sevindirdi. Cemaatten 30 yaşındaki Hakkı Tay, “Taburelerin engellenmesi, kaldırılması bizde çok mantıklı oldu. Çünkü dinimiz zaten zoru koşan bir din değil. Eğer rahatsızlığı varsa oturarak, hatta yatarak namaz kılınabilir. Taburelerin kaldırılması doğru bir hareket. Tüm cemaate hayırlı olsun” dedi.

Merkez Cami cemaatinden 66 yaşındaki Arif Kale ise kararı doğru bulduğunu vurgulayarak, “Dinimizde zaten böyle bir namaz kılma şekli yoktur. O yüzden hayırlı olsun” şeklinde konuştu. Kararı yerinde bulan 41 yaşındaki Mustafa Kale, İHA’ya yaptığı değerlendirmede; “Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayımladığı genelgeye katılıyorum. Tüm camilerimizdeki taburelerin kaldırılmasını istiyorum ve destek veriyorum” sözcüklerini kullandı. Konuyla ilgili olarak görüşlerini bildiren Muratlı İlçe Müftüsü Uğur Emiroğlu ise kararın alınmasındaki ana maksadı 3 cümleyle özetleyerek; “Cami içinde cemaat ve saf düzeni dışında ya da gerisinde belli mekânlar oluşturulması cemaat ruhuna uygun değildir. Cami cemaati arasında bir takım huzursuzluklara ve tartışmalara da sebebiyet vermektedir. Cami'i içinde sabit oturaklardan müteşekkil mekânlar oluşturulması cami'i doku ve kültürüyle de bağdaşmamaktadır” dedi.

Müftü Emiroğlu, “İsabetli bir karar oldu. Cemaatimizin bu karar doğrultusunda ibadetlerini daha huzurlu bir şekilde yapacağına inanıyoruz. Camiler birliğin, beraberliğin, kardeşliğin teşekkül ettiği çok önemli mekânlardır. Huzurumuzu, maneviyatımızı, değişimimizi, olgunlaşmamızı biz camilerde en güzel şekilde yaşarız. Bu konuda bir problemin olabileceğini düşünmüyorum. Cemaatimizi gerek vakitlerde, gerek cumalarda, gerek vaazlarımızda, gerekse de hutbelerimizde bilgilendireceğiz. Daha güzel olacağı kanaatini taşıyorum” ifadelerini kullandı.

TEKİRDAĞ 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:50

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