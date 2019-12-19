TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Çorlu’nun ismini bilmeyenler bilmeye başlayacak” TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan İzzet Volkan’a tebrik ziyareti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Çorlu’nun ismini bilmeyenler bilmeye başlayacak” TOBB Başkanı ...

İHA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Hisarcıklıoğlu, ICC Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Genel Konsey Üyeliğine seçilen Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Çorlu’nun ismini bilmeyenler bilmeye başlayacak” TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan İzzet Volkan’a tebrik ziyareti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Hisarcıklıoğlu, ICC Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Genel Konsey Üyeliğine seçilen Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.
Edirne’de katıldığı bir dizi programın arından Çorlu TSO’ya gelen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun Çorlu TSO Meclis Başkanı Erdim Noyan ile ICC Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Genel Konsey Üyeliğine de seçilen Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan karşıladı.
İzzet Volkan’ı yeni görevinden ötürü tebrik eden Hisarcıklıoğlu, “Bugün Çorlumuz için Tekirdağımız için bir gurur günü. Bugün Çorlu ve Tekirdağ seçildiği yer itibariyle tamamıyla bütün dünyada bir araya geldiği TOBB Türkiye için ne anlam ifade ediyorsa Dünya Odalar Birliği (WCF) de bütün dünyadaki iş dünyasının çatı örgütü ve bunun konseyine yani meclisine herkes demokratik şekilde seçimle aday olur ve seçilirler. Bugün itibariyle İzzet kardeşimiz bizim için de gurur vesilesi, dünya odalar konseyine seçildi. Bugün bizim için bayram. İş dünyamız için bayram, Çorlu için bayram, Tekirdağ için bayram” dedi.
Buradaki bütün mesele şu camiada birlik beraberlik olunca bereketi de bununla beraber geliyor diyen Hisarcıklıoğlu, “Bugün Çorlu Ticaret ve Sanayi odası hepsi bir arada hareket etti. Bundan dolayı da hepinizi kutlarım. Artık bundan sonra hem Türk iş dünyasının tanıtımı hem Çorlu’nun tanıtımı için bütün dünyadaki en üst noktada görev almış oldu İzzet kardeşim, her şeyin en iyisine layık, kendisini ve sizleri hepinizi kutluyorum” diye konuştu.
Kendisinin de daha önce dünya odalar federasyonu yönetiminde yer aldığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Bütün dünyadaki iş dünyasının çatısına seçildi daha ne olsun. Ben buranın yönetiminde görev yaptım 6 sene konseyinde de görev yaptım. Daha önce Kocaeli Sanayi Odası başkanımız görev yapıyordu iki dönemden sonra görev yapamıyorsunuz. Türkiye olarak bizim burada olmamız lazım dedik. İzzet kardeşimize de dedik ki buna en layığı sensin. Sen aday ol biz de her türlü desteğimizi veririz dedik. Bugün çok şükür İzzet kardeşimiz bu görev seçildi. Esas görev bundan sonra başlıyor. Bu Çorlu için kazanç olacak. Fark etmediğiniz bir sürü yabancı, Çorlu’nun ismini bilmeyenler bilmeye başlayacak. Tekirdağ’ı bilmeyenler bilecek. İşte farkındalık, marka olmak böyle bir şey. Kardeşimiz, aslan gibi pırıl pırıl inşallah bunun en iyisini yapacak” şeklinde konuştu.

TEKİRDAĞ

19 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:51
  • GÜNEŞ 08:23
  • ÖĞLE 13:12
  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hisarcıklıoğlu: "Malkara Eski Kaşarı’nı kimse kullanamayacak"
YEREL HABERLER Hisarcıklıoğlu: "Malkara Eski Kaşarı’nı kimse ...
Kızılay’ın yeni binası için yardım gecesi düzenlendi
YEREL HABERLER Kızılay’ın yeni binası için yardım gecesi düzenlendi
Otobanda korku dolu anlar: Tır cayır cayır yandı Alev topuna dönen tır bu hale geldi Sürücü son anda kupayı ayırdı, tırdan geriye demir yığını kaldı
YEREL HABERLER Otobanda korku dolu anlar: Tır cayır cayır yandı Alev ...
Öğrencilere doğa bilinci eğitimi
YEREL HABERLER Öğrencilere doğa bilinci eğitimi
Tekirdağ'da eski bakanı dolandıran şahıslar tutuklandı Biri Kocaeli diğeri İstanbul’da yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da eski bakanı dolandıran şahıslar ...
Tabure genelgesine cemaatten destek
YEREL HABERLER Tabure genelgesine cemaatten destek
Eski bakanı dolandıran 2'nci şüpheli de yakalandı
YEREL HABERLER Eski bakanı dolandıran 2'nci şüpheli de yakalandı
Çerkezköy'ün eğitimine öğrencilerden yoğun ilgi
YEREL HABERLER Çerkezköy'ün eğitimine öğrencilerden yoğun ilgi
6 bin saman balyası kül oldu
YEREL HABERLER 6 bin saman balyası kül oldu
Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt: “Hep birlikte yaşadığımız kentimiz için çalışacağız”
YEREL HABERLER Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt: “Hep birlikte ...
Sokak ortasındaki cinayetin zanlısı tutuklandı ‘Karını boşa ben evleneceğim’ dediği için öldürmüş
YEREL HABERLER Sokak ortasındaki cinayetin zanlısı ...
Sokak ortasındaki cinayetin zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Sokak ortasındaki cinayetin zanlısı tutuklandı
İş makinesiyle çılgın evlenme teklifi
YEREL HABERLER İş makinesiyle çılgın evlenme teklifi
Okul müdüründen öğrencilere sıcak karşılama
YEREL HABERLER Okul müdüründen öğrencilere sıcak karşılama
TREDAŞ çalışanlarına 2019 yılında 22 bin saat eğitim verildi
YEREL HABERLER TREDAŞ çalışanlarına 2019 yılında 22 bin saat eğitim ...
Kadına şiddeti önleme eylem planı toplantısı
YEREL HABERLER Kadına şiddeti önleme eylem planı toplantısı
TIR'la çarpışan traktör parçalara ayrıldı: 1 yaralı
YEREL HABERLER TIR'la çarpışan traktör parçalara ayrıldı: 1 yaralı
Tekirdağ'da 'dumansız hava sahası' denetimi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 'dumansız hava sahası' denetimi
Tırla çarpışan traktör parçalara bölündü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tırla çarpışan traktör parçalara bölündü: 1 yaralı
Tekirdağ’da dumansız hava sahası denetimi
YEREL HABERLER Tekirdağ’da dumansız hava sahası denetimi
Tekirdağ'da tır ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da tır ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Kaymakam baskın yaptı
YEREL HABERLER Kaymakam baskın yaptı
Trakya için yoğun sis uyarısı: 3 gün sürecek
YEREL HABERLER Trakya için yoğun sis uyarısı: 3 gün sürecek
Uyuşturucu satıcısı kadın yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcısı kadın yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X