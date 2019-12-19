Avrupa Spor Kenti Çorlu voleybol maçlarına ev sahipliği yapacak

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Spor Kenti unvanını alan Çorlu, Voleybol Bölgesel Ligi maçlarına ev sahipliği yapacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu 20192020 Voleybol sezonu Bölgesel Lig grup maçları Avrupa Spor Şehri Çorlu'da oynanacak. Çorlu'yu grup maçlarında ÇBSK Kadın ve Çorlu Çağdaş Spor Erkek takımları temsil edecek.

Çorlu Kapalı Spor Salonu'nda 202122 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarda eşleşmeler 20 Aralık 2019 Cuma günü yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.

Voleybol Bölgesel Ligi Kadın 32. Grubu'nda Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK), Lüleburgaz Akademi ve Pınarhisar Spor takımları ile mücadele ederken, Çorlu Çağdaşsor, Erkekler 27. Grubu'nda Keşan Gençlik Merkezi ve Gebze Gençlik Hizmetleri ile karşı karşıya gelecek.

ÇBSK Kadın Voleybol Takımı, ilk maçını 20 Aralık 2019 Cuma günü saat 18.00'da kura çekiminde belirlenecek rakibi ile oynayacak.

TEKİRDAĞ 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:51

GÜNEŞ 08:23

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:51

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.