İnatçı kedi itfaiyecileri pes ettirdi Hem mahsur kaldı hem de 3. kattan atladı

Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da metruk bir binada mahsur kalan inatçı kedi itfaiye ekiplerinin geldiğini görünce 3. kattan atladı.

Olay Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada meydana geldi. Metruk binanın 3. katında bir kedinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binaya merdiven dayayarak kediyi kurtarma çalışmalarına başladı. Binaya ekiplerin çıktığını fark eden inatçı kedi ise balkonun demir parmaklıkları arasından 3. kattan atlamaya çalıştı.



Pencere önüne tutundu

3. kattan atlayan kedi şans eseri 2. kattaki bir pencere önüne tutunarak durabildi. Pencere önünde bir süre gezinen kedi daha sonra oradan da atlayarak gözlerden kayboldu. Kedinin kurtulduğunu gören vatandaşlar rahat bir nefes alırken, inatçı kedi itfaiye ekiplerini pes ettirdi.

TEKİRDAĞ 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:51

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