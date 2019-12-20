Kuyudan köpek kurtarma operasyonu Geceden beri kuyuda olduğu düşünülüyor

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde gece boyunca kuyuda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Olay, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesine bağlı Yanıkağıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde su birikintisi olan kuyuda köpek olduğunu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirip köpeği kendi imkanları ile kurtarmaya çalıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuyuda çalışma başlatarak, kuyuya indi. Yaklaşık bir saatlik çalışma ile geceden beri kuyuda olduğu iddia edilen köpek kurtarıldı. Kurtarılan köpek yem verilerek koruma altına alındı.

TEKİRDAĞ 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:51

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