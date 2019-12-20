Tekirdağ’da 20 kaçak göçmen yakalandı

"O benim sünnetim değildi"

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Tekirdağ'da polis tarafından yapılan yol uygulamasında 20 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılarına yönelik TOKİ uygulama noktasında yapılan kontrollerde "dur" ikazına uymayarak Malkara istikametine doğru kaçan 34 CMU 629 plakalı araç Malkara uygulama noktasında durduruldu. Araçtan inen sürücü yay olarak kaçmaya başladı. Araç sürücüsü kıskıvrak yakalanırken, araçta 20 Afganistan uyruklu kaçak göçmen olduğu belirlendi.

TEKİRDAĞ 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:51

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