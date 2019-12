Ergene Zübeyde Hanım Kütüphanesi her yaş grubuna hitap ediyor

Ergene Belediyesi ve Atatürk Gönüllüleri Kütüphane Oluşumu Projesi Platformu tarafından Ergene’de oluşturulan Atatürk Gönüllüleri Zübeyde Hanım Kütüphanesi her yaş grubuna hitap ediyor.

Sağlık Mahallesi’nde Ergene Belediyesi ve Atatürk Gönüllüleri Kütüphane Oluşumu Projesi Platformu tarafından oluşturulan ve ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesinin adının verildiği Atatürk Gönüllüleri Zübeyde Hanım Kütüphanesi Ergene’deki çocukların kitap ihtiyacına cevap verdiği gibi çocuklara kitap okuma alışkanlığı da kazandırıyor.

Okullarından arta kalan boş vakitlerinde Atatürk Gönüllüleri Zübeyde Hanım Kütüphanesinde bol bol kitap okuyan çocuklar ayrıca araştırma ödevlerini de kütüphanede yapıyor. Atatürk Gönüllüleri Zübeyde Hanım Kütüphanesinde yerli çocuk kitaplarının yanı sıra çocuk dergileri, roman, araştırma kitapları, ansiklopedi, Atatürk kitapları, şiir kitapları, sözcükler bilgisi, yazarlardan imzalı eserler, dini bilgiler kitapları, yabancı romanlar, el işi ve sağlık kitapları da bulunuyor. Çocuklardan gençlere ve yetişkinlere her yaş sınıfından kitapların içinde mevcut olduğu Atatürk Gönüllüleri Zübeyde Hanım Kütüphanesine Ergene’deki vatandaşlar kitap bağışında da bulunabiliyor.

Atatürk Gönüllüleri Zübeyde Hanım Kütüphanesinde her yaştan vatandaşın okuyabileceği kitaplar olduğunu belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Kültürlü insanların en büyük dostu kitaptır. Kitap, zihnimizin ve gönlümüzün ihtiyaçlarını en kestirme yoldan karşılayan kıymetli bir hazinedir. Bu hazineden mahrum kalmamak için kütüphanemizde her yaş gurubu için kitap bulunmaktadır. Kitap ve kütüphaneleri aktif yaşamımızın içine almayı hedefleyerek, gençlerimize okumayı teşvik etmek, geçerli, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşımı sağlamak, ilçemizdeki vatandaşlarımıza yaşam boyu bilgi okuryazarlığı becerisini kazandırmak hedefindeyiz. Kütüphanemizde kitapların yanı sıra gençlerimiz, çocuklarımız ve vatandaşlarımız için ücretsiz kullanacakları bilgisayar ve internet de mevcuttur” dedi.

TEKİRDAĞ 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:51

GÜNEŞ 08:23

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:51

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.