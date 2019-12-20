Tekirdağ'da emekli öğretmen husumetlisini bıçaklayarak öldürdü

Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da emekli öğretmen tartıştığı şahsı bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı şahıs hayatını kaybederken emekli öğretmen tutuklandı.

Olay, Tekirdağ’ın Merkezi ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Baykallar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında iş yeri devri ve satışı nedeniyle husumet bulunan emekli öğretmen R.A. ile A.Ş., Baykallar mevkisinde bir sokakta buluştu. İş yeri devri satışı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşünce R.A., 33 yaşındaki A.Ş.’yi bıçakladı. Bıçaklı kavga sonucu ağır yaralanan A.Ş., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Namık Kemal Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan şahıs tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Polise teslim oldu

Şahsı bıçaklayan emekli öğretmen 65 yaşındaki R.A. ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Emniyete götürülen emekli öğretmen buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede mahkemeye çıkarılan emekli öğretmen 65 yaşındaki R.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TEKİRDAĞ 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:51

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