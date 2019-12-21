Malkara’da motosiklet kazası: 1 yaralı

"O benim sünnetim değildi"

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kaygan zeminde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Camiatik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzeri Esnaf Evleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut K. (17) yönetimindeki 59 ABU 350 plakalı motosiklet, yokuşta seyir halindeyken kaygan zeminde kontrolden çıktı.

Motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan Umut K. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TEKİRDAĞ 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:52

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