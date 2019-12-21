Yengesine cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

"O benim sünnetim değildi"

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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde M.İ. (43), ağabeyinin boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği yengesi G.B.'ye (40) cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı.

Çorlu´nun Seymen Mahallesi´nde meydana gelen olayda, M.İ., ağabeyinin boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği G.B.´nin evine gitti. Burada yengesine cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen M.İ., kadının çığlıklar atması üzerine evden kaçtı. G.B.´nin jandarmaya giderek şikayette bulunması üzerine M.İ.,evinde yakalanarak gözaltına alındı.

İfadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.İ., İlçe Jandarma Komutanlığı´ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.İ., çıkarıldığı mahkeme tarafından `cinsel istismar´ suçundan tutuklandı.



TEKİRDAĞ 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:52

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