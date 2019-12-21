Trakya Şanlıurfalılar Derneği açıldı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Trakya Şanlıurfalılar Derneğinin açılış töreni düzenlendi.

Açılış töreninde, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın yanı sıra Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan ve çok sayıda Şanlıurfa ve ilçelerinden çok sayıda vatandaş yer aldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte, katılımcılara Şanlıurfa kültürünün önemli göstergelerinden biri olan çiğ köfte ikram edildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda bir konuşmalar yapıldı.

Programda konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Açılışını gerçekleştireceğimiz Trakya Şanlıurfalılar Derneğinin kentimize ve kentimizde yaşayan tüm Şanlıurfalı kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından Şanlıurfalılar Derneğinin açılışı, protokol üyeleri tarafından kurdele kesilmesi ile son buldu.

TEKİRDAĞ 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:52

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