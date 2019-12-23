Yangında mahsur kalan yaşlı kadını jandarma kurtardı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir evde çıkan yangın esnasında 94 yaşındaki felçli kadını jandarma ekipleri kurtardı.



Olay, saat 15.30 sıralarında Muratlı’nın İnanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, devriye atan Muratlı jandarma ekipleri, bir ikametten dumanlar yükseldiğini fark ederek harekete geçti. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, evde yalnız olan ve felçli olduğu için yürüyemeyen 94 yaşındaki S.A. adlı kadın, iki jandarma uzman çavuş tarafından taşınarak dışarı çıkartıldı. Tedbir maksadıyla olay yerine çağrılan ambulansa bindirilen yaşlı kadın, Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. 94 yaşındaki kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise, yarım saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangın söndürüldükten sonra inceleme başlatan ekipler, yangının elektrik kontağından çıktığını tespit etti. Ev kullanılamaz hale gelirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

TEKİRDAĞ 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:53

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