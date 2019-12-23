Çorlu Belediyesi 106 - 74 Ankara Kayı Gençlik

Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde (TB2L) mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK), 11. hafta maçında Çorlu’da konuk ettiği Ankara Kayı Gençlik takımını 32 sayı farkla 10674 mağlup etti. Ligdeki son iki maçında mağlup olan Çorlu temsilcisi faklı galibiyetle zor maçlar öncesi moral buldu.

Çorlu Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda oynanan maçta Caner Bahadır, Samet Fırat Savaş ve Alper Gökçebel hakem üçlüsü görev aldı.

Maça son derece istekli ve hızlı başlayan Çorlu ekibi ilk periyodu 30 13 ikinci periyodu da 27 20 önde tamamlayarak soyunma odasına 24 sayı farkla 57 33 önde girdi. Sayı farkının verdiği rehavetle başa baş geçen ve 27 28 sona eren üçüncü periyodun ardından final periyoduna 84 61 üstün başlayan ÇBSK finalde 22 13 toplamda ise 32 sayı farkla 106 74’lük üstünlük sağladı ve üst üste aldığı iki mağlubiyeti telafi ederek 10 maç sonunda 17 puana ulaştı ve 15 takımlı ligin 4. sırasında yer aldı.

Çorlu Belediyesi ligin 12. hafta maçında 27 Aralık Cuma günü saat 19.00’da Kocaeli Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak olan maçta Kocaeli BŞB Kağıtspor takımı ile karşı karşıya gelecek. Çorlu ekibin bir sonraki iç saha maçında ise 5 Ocak 2020 günü lig lideri Ankara temsilcisi TED Ankara Kolejliler takımını konuk edecek.

TEKİRDAĞ 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:53

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