Çorlu Belediyesi 106 - 74 Ankara Kayı Gençlik

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çorlu Belediyesi 106 - 74 Ankara Kayı Gençlik

İHA

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde (TB2L) mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK), 11. hafta maçında Çorlu'da konuk ettiği Ankara Kayı Gençlik takımını 32 sayı farkla 10674 mağlup etti. Ligdeki son iki maçında mağlup olan Çorlu temsilcisi faklı galibiyetle zor maçlar öncesi moral buldu.

Çorlu Belediyesi 106 - 74 Ankara Kayı Gençlik

Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde (TB2L) mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK), 11. hafta maçında Çorlu’da konuk ettiği Ankara Kayı Gençlik takımını 32 sayı farkla 10674 mağlup etti. Ligdeki son iki maçında mağlup olan Çorlu temsilcisi faklı galibiyetle zor maçlar öncesi moral buldu.
Çorlu Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda oynanan maçta Caner Bahadır, Samet Fırat Savaş ve Alper Gökçebel hakem üçlüsü görev aldı.
Maça son derece istekli ve hızlı başlayan Çorlu ekibi ilk periyodu 30 13 ikinci periyodu da 27 20 önde tamamlayarak soyunma odasına 24 sayı farkla 57 33 önde girdi. Sayı farkının verdiği rehavetle başa baş geçen ve 27 28 sona eren üçüncü periyodun ardından final periyoduna 84 61 üstün başlayan ÇBSK finalde 22 13 toplamda ise 32 sayı farkla 106 74’lük üstünlük sağladı ve üst üste aldığı iki mağlubiyeti telafi ederek 10 maç sonunda 17 puana ulaştı ve 15 takımlı ligin 4. sırasında yer aldı.
Çorlu Belediyesi ligin 12. hafta maçında 27 Aralık Cuma günü saat 19.00’da Kocaeli Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak olan maçta Kocaeli BŞB Kağıtspor takımı ile karşı karşıya gelecek. Çorlu ekibin bir sonraki iç saha maçında ise 5 Ocak 2020 günü lig lideri Ankara temsilcisi TED Ankara Kolejliler takımını konuk edecek.

TEKİRDAĞ

23 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:53
  • GÜNEŞ 08:25
  • ÖĞLE 13:14
  • İKİNDİ 15:32
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Taksici, kaza nedeniyle tartıştığı servis şoförünü öldürdü
YEREL HABERLER Taksici, kaza nedeniyle tartıştığı servis şoförünü ...
Çorlu'nun yıldızları projesi imzalandı
YEREL HABERLER Çorlu'nun yıldızları projesi imzalandı
Yılbaşı öncesi 4 bin hindi satan besici: İyi hindi kanatlarının altından anlaşılır
YEREL HABERLER Yılbaşı öncesi 4 bin hindi satan besici: İyi hindi ...
Baba oğul birlikte Kızılay'a kan desteği verdi
YEREL HABERLER Baba oğul birlikte Kızılay'a kan desteği verdi
TREDAŞ Teknik Eğitim Merkezi teknik lise öğrencilerine kapılarını açtı
YEREL HABERLER TREDAŞ Teknik Eğitim Merkezi teknik lise ...
Yangında mahsur kalan yaşlı kadını jandarma kurtardı
YEREL HABERLER Yangında mahsur kalan yaşlı kadını jandarma kurtardı
CHP Muratlı İlçe Teşkilatı Kongresi
YEREL HABERLER CHP Muratlı İlçe Teşkilatı Kongresi
Vatan şairi Namık Kemal anıldı
YEREL HABERLER Vatan şairi Namık Kemal anıldı
Kamyonetle çarpışan otomobil hurdaya döndü
YEREL HABERLER Kamyonetle çarpışan otomobil hurdaya döndü
Trakya Şanlıurfalılar Derneği açıldı
YEREL HABERLER Trakya Şanlıurfalılar Derneği açıldı
Marmara’da deniz ulaşımına lodos engeli Balıkçılar tek tek uyarıldı Çok sayıda büyük gemi ve balıkçı teknesi Tekirdağ kıyılarına demirledi Sert lodos bekleniyor
YEREL HABERLER Marmara’da deniz ulaşımına lodos engeli Balıkçılar ...
Yengesine cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
YEREL HABERLER Yengesine cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
Otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı
Malkara’da motosiklet kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malkara’da motosiklet kazası: 1 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X