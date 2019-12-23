Taksici, kaza nedeniyle tartıştığı servis şoförünü öldürdü

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde taksicilik yapan Serkan Ağraş (25), hasarlı trafik kazası yüzünden tartıştığı servis şoförü Egemen Doğramacıoğlu'nu (35) bıçaklayarak öldürdü.

Çorlu'nun Havuzlar Mahallesi'nde taksicilik yapan Serkan Ağraş ile Egemen Doğramacıoğlu'nun kullandığı araçlar maddi hasarlı trafik kazası yaptı. Kazanın ardından ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Serkan Ağraş, üzerinde taşıdığı bıçakla Doğramacıloğlu'nu bıçaklayıp, olay yerinden yanında bulunan Hakan A. ile birlikte kaçtı. Doğramacıoğlu'nun, kanlar içinde yere yığıldığını görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğramacıoğlu, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan Serkan Ağraş ile yanında bulunan Hakan A., Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serkan Ağraş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Hakan A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öldürülen Egemen Doğramacıoğlu'nun Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi personel servisinde çalıştığı ve evli 2 yaşında bir çocuk babası olduğu öğrenildi.



TEKİRDAĞ 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:53

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