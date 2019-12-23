Çorlu'nun yıldızları projesi imzalandı

Çorlu'nun Yıldızları proje protokolü, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün arasında imzalandı.

Çorlu'da öğrenim gören 1014 yaş öğrencileri arasında spor turnuvaları ve panel ile söyleşiler düzenleyerek, kentin spor alt yapısı ve gelişimine öğrenciler arasında sevgi dostluk özgüven paylaşımı spor ahlakı sosyal iletişimi gelişimine, boş zamanlarını değerlendirerek, onları kötü alışkanlıklardan uzaklaşmalarına katkı sunmak amacıyla organize edilen Çorlu'nun Yıldızları projesi hayata geçiyor.



“Proje kapsamında turnuvalar düzenlenecek”

Çorlu Belediyesi, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Çorlu Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü iş birliği ile imza altına alınan Çorlu'nun Yıldızları projesi protokolü kapsamında halı saha futbol, basketbol ve voleybol turnuvaları düzenlenecek ve Çorlu'da yaşayan gençler arasında düzenlenecek spor faaliyetleri ile fiziksel ve ruhsal gelişimlerini destekleyecek söyleşiler gerçekleştirilecek. Proje kapsamında koordinasyon kurulu organizasyon komitesi tarafından ortaokullar arası turnuvalar düzenlenecek.

Proje hakkında açıklamada bulunan Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, "Bu protokol ile Çorlu Belediyesi ve Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında iş birliği sağlanarak, milli, ahlâki, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan, geliştiren; ailesini, vatanını ve milletini seven, daima yüceltmeye çalışan beden zihin, ahlâk ve ruh duygusu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, insan haklarına saygılı ve topluma karşı sorumluluk duyan güçlü bir gençliğin yetiştirilmesini hedefliyoruz” dedi.



"Proje kurumların işbirliği ile gerçekleştirilecek"

İl Müdürü Üzgün, “Bu protokol kapsamında Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan psikolog, antrenör ve Spor Eğitim Uzmanları, Çorlu Belediyesi'nin yürüttüğü faaliyetler ve kurslarda görev alabilecekler ve Çorlu Belediyesi, düzenlediği spor organizasyonlarında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün tesislerini ücretsiz olarak kullanabilecek. Çorlu Belediyesi düzenlenen bu etkinlikler için ihtiyaç duyulan materyalleri sağlayacak. Çorlu için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.



“Çocuklarımızı geleceğe hazırlamayı arzu ediyoruz"

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ise protokol töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Çorlu'muzda yaşayan 10 14 yaş grubundaki öğrencilerimiz için hazırlanan bu projenin öncelikle hayırlı olmasını diliyorum. Çorlu Belediyesi, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Çorlu Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü işbirliği ile çocuklarımızı geleceğe hazırlayabilmek, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutabilmek, gelişimlerine doğru yönde katkı sunabilmek, birbirleriyle sevgi, dostluk ve arkadaşlık bağları kurabilmelerine olanak sağlayabilmek için hazırlanan "Çorlu'nun Yıldızları" projesi kapsamında basketbol, futbol ve voleybol grup maçları düzenleyecek, Avrupa Spor Kenti Çorlu'da kentin spor alt yapısının gelişimine, çocuklarımızın boş zamanlarını değerlendirerek onları, kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya gayret edeceğiz” dedi.

Başkan Sarıkurt ayrıca, “Bizler sporun evrenselliğine olan inancımızla; insanları gruplara ayıran ırk, milliyet, din, mezhep, sosyal konum, eğitim, kültür ve ekonomik farklılıklar gibi yaklaşımlardan uzak, saygılı ve sevgi dolu bir gençlik hedefliyoruz. Bu amaçla herkese eşit bir yaklaşım ortaya koyarak Çorlu'muzda belediye olarak ödüllü organizasyonlar düzenleyerek sporu özendirecek adımlar atacak, gençlerimizin zihinsel ve duygusal gelişimlerini de hedefe koyarak şehrimizde toplumsal yaşama katkı sunmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Protokol törenine Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün'ün yanı sıra Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin, Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hasan Eligül ile ilgili müdürlüklerin temsilcileri de katıldı.

TEKİRDAĞ 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:53

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