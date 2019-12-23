Trafik kavgası bir cana mal oldu

Çorlu’da trafik meselesi yüzünden çıkan tartışmada bıçaklanan genç 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlaması ile arandığı belirlenen şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre olay, önceki gün Çorlu’da Havuzlar Mahallesinde meydana geldi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan Egemen Doğramacıoğlu ile iki kardeş arasında trafik meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma esnasında H.A. ve S.A. adlı kardeşlerin saldırısına uğrayan Egemen Doğramacıoğlu kasığından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan evli ve bir çocuk babası Egemen Doğramacıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili olarak yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.A. ve S.A. adlı iki kardeş emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesi’ne sevk edildi. H.A. serbest bırakılırken olayı gerçekleştirdiği tespit edilen ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlaması ile arandığı belirlenen S.A. adlı şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

TEKİRDAĞ 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:53

GÜNEŞ 08:25

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:52

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.