Tekirdağ'da, 'Rumeli-Tekirdağ Göç' çalıştayı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tekirdağ'da, 'Rumeli-Tekirdağ Göç' çalıştayı

DHA

TEKİRDAĞ'da, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ve Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği'nce, 'Rumeli-Tekirdağ Göç' çalıştayı düzenlendi. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İlker, Osmanlı Devleti'nin zayıflamasıyla 19'uncu yüz yıldan itibaren yüz binlerce insanın Rumeli'yi terk ederek anavatana sığındığını söyledi.

TEKİRDAĞ'da, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ve Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği'nce, 'Rumeli-Tekirdağ Göç' çalıştayı düzenlendi. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İlker, Osmanlı Devleti'nin zayıflamasıyla 19'uncu yüz yıldan itibaren yüz binlerce insanın Rumeli'yi terk ederek anavatana sığındığını söyledi.
NKÜ Rektörlük Konferans salonundaki çalıştaya Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, akademisyenler, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Çalıştayda söz alan Vali Aziz Yıldırım, Balkan Savaşları'ndan bahsederek, "Balkan Şavaşları ve sonrasında yaşanan süreçler, 1989 yılında yaşanan göç hareketi, pek çok trajediye sebep olmuştur. Bu yaşananları unutmamalı, unutturmamalıyız. Tarihi tekerrürden ibarettir diyorlar, 'Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi' der Mehmet Akif Ersoy. Tarih şuuru olmayan milletler, yaşadıkları olaylardan ders almazsa, bu da o milletler için yeni felaketlere, yeni musibetlere neden olur. Geçmişimizi bilmeden geleceğe emin adımlarla ilerleyemeyiz. Bu düşünceden yola çıkılarak yapılan bu çalıştayın tarih bilincini aşılama açısından faydalı olacağını umuyor, bu çalıştay sonucunda hazırlanacak olan kitap, Tekirdağ'ın tarihine ışık olacak, bu konuda çalışma yapmak isteyenlere önemli bir kaynak olacaktır" dedi.
NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin de çok güzel bir çalıştaya ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Göç her aile her insan için farklı anıları olan bir husus. Bu vesileyle bizler de bu konuda bir şeyler yapmak istedik. Bu çalıştaya katılanlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bugün Tekirdağ'da güzel bir çalıştay gerçekleştirilecek. Bazı tarihsel gerçekler bir kez daha ortaya çıkacak" diye konuştu.
'EN BÜYÜK ACILAR BALKAN SAVAŞLARI'NDA YAŞANMIŞTIR'
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İlker Alp de, Osmanlı Devleti'nin zayıflamasıyla 19'ncu yüz yıldan itibaren yüz binlerce insanın  Rumeli'yi terk ederek anavatana sığındığını ifade etti. Alp, tarihte bazı dönemlerde soykırım ve göçlerin yaygın olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "1821-1826 yılları arasında Yunan isyanı sırasında 400 bin Türk'ü Yunanlılar katletmişlerdi. Aynı zamanda bütün Türk eserlerini yok etmişlerdi. 93 harbinde de aynı hadiseler yaşanmıştı. 93 harbi yıllarında 350 bin Türk katledilirken 1 milyondan fazla insan yurdundan olmuştur. Yine Balkan Savaşları'na geldiğimiz zaman tam anlamıyla bir soykırım yaşanmıştır. Türk tarihindeki en büyük acılar bu süreçte gerçekleşmiştir. Batı kaynaklarına göre sadece Türklerden 632 bin sivil katledilmiştir. 440 bin kişi zorunlu göçe tabi tutulmuştur. Doğu Trakya'da 300 bin kişi vahşice öldürülmüş."

TEKİRDAĞ

23 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:53
  • GÜNEŞ 08:25
  • ÖĞLE 13:14
  • İKİNDİ 15:32
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hırsızlığa karşı TESKİ’den jet çözüm TESKİ’nin içme suyu tesisinde hırsızlık ve tahrip
YEREL HABERLER Hırsızlığa karşı TESKİ’den jet çözüm TESKİ’nin içme ...
22 akademisyenin katılımıyla 'Rumeli-Tekirdağ Göç Çalıştayı'
YEREL HABERLER 22 akademisyenin katılımıyla 'Rumeli-Tekirdağ Göç ...
Rüzgarda fırlayan çatı parçası, otomobile çarptı
YEREL HABERLER Rüzgarda fırlayan çatı parçası, otomobile çarptı
Taksici, kaza nedeniyle tartıştığı sürücüyü öldürdü (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Taksici, kaza nedeniyle tartıştığı sürücüyü öldürdü ...
Trafik kavgası bir cana mal oldu
YEREL HABERLER Trafik kavgası bir cana mal oldu
Taksici, kaza nedeniyle tartıştığı servis şoförünü öldürdü
YEREL HABERLER Taksici, kaza nedeniyle tartıştığı servis şoförünü ...
Çorlu'nun yıldızları projesi imzalandı
YEREL HABERLER Çorlu'nun yıldızları projesi imzalandı
Çorlu Belediyesi 106 - 74 Ankara Kayı Gençlik
YEREL HABERLER Çorlu Belediyesi 106 - 74 Ankara Kayı Gençlik
Yılbaşı öncesi 4 bin hindi satan besici: İyi hindi kanatlarının altından anlaşılır
YEREL HABERLER Yılbaşı öncesi 4 bin hindi satan besici: İyi hindi ...
Baba oğul birlikte Kızılay'a kan desteği verdi
YEREL HABERLER Baba oğul birlikte Kızılay'a kan desteği verdi
TREDAŞ Teknik Eğitim Merkezi teknik lise öğrencilerine kapılarını açtı
YEREL HABERLER TREDAŞ Teknik Eğitim Merkezi teknik lise ...
Yangında mahsur kalan yaşlı kadını jandarma kurtardı
YEREL HABERLER Yangında mahsur kalan yaşlı kadını jandarma kurtardı
CHP Muratlı İlçe Teşkilatı Kongresi
YEREL HABERLER CHP Muratlı İlçe Teşkilatı Kongresi
Vatan şairi Namık Kemal anıldı
YEREL HABERLER Vatan şairi Namık Kemal anıldı
Kamyonetle çarpışan otomobil hurdaya döndü
YEREL HABERLER Kamyonetle çarpışan otomobil hurdaya döndü
Trakya Şanlıurfalılar Derneği açıldı
YEREL HABERLER Trakya Şanlıurfalılar Derneği açıldı
Marmara’da deniz ulaşımına lodos engeli Balıkçılar tek tek uyarıldı Çok sayıda büyük gemi ve balıkçı teknesi Tekirdağ kıyılarına demirledi Sert lodos bekleniyor
YEREL HABERLER Marmara’da deniz ulaşımına lodos engeli Balıkçılar ...
Yengesine cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
YEREL HABERLER Yengesine cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
Otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı
Malkara’da motosiklet kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malkara’da motosiklet kazası: 1 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X