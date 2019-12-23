Tekirdağlı balıkçılar lodos nedeniyle denize açılamadı

"O benim sünnetim değildi"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ'da, lodos etkili olurken, deniz ulaşımında aksama meydana geldi. Balıkçılar, tekneleriyle Marmara Denizi'ne açılamadı.

Tekirdağ'da sabah saatlerinde etkili olan lodosun şiddeti, öğle saatlerinde arttı. Süleymanpaşa ilçesi kıyılarına dev dalgalar vurdu. Lodos nedeniyle deniz ulaşımında da aksama meydana geldi. 7 şilep ve tanker, hızı saatte 60 kilometreye kadar ulaşan lodosa karşı Süleymanpaşa açıklarında demirlendi. Lodostan etkilenen balıkçılar da tekneleriyle denize açılamadı. Sahilde biriken kum ve çakıllar ise Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerince temizlendi. Meteoroloji yetkilileri, lodosun süreceğini belirterek, kent sakinlerini uyardı.



TEKİRDAĞ 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:53

GÜNEŞ 08:25

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:52

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.