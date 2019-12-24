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Motorize ekipler 1 ayda aranan 20 kişiyi yakaladı Kaçak içki ve silahlar ele geçirildi

İHA

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Yunus timlerinin yaklaşık 1 aylık çalışmalarında, çeşitli suçlardan aranan 20 kişi, 5 yabancı uyruklu şahıs ile 1 organizatör yakalandı.

Motorize ekipler 1 ayda aranan 20 kişiyi yakaladı Kaçak içki ve silahlar ele geçirildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Yunus timlerinin yaklaşık 1 aylık çalışmalarında, çeşitli suçlardan aranan 20 kişi, 5 yabancı uyruklu şahıs ile 1 organizatör yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Yunus timlerinin yaklaşık 1 aylık çalışmalarında, farklı suçlardan aranan 19 şahıs, 1 cezaevi firarisi, ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 5 yabancı uyruklu şahıs ile göçmen kaçakçılığı yapan 1 organizatör şahıs yakalandı. Yapılan çalışmalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ve 200 litre kaçak içki ele geçirildi. Yakalanan şahıslar gerekli adli ve idari işlemlerin yapılabilmesi için ilgili birimlere sevk edildi.

TEKİRDAĞ

24 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:53
  • GÜNEŞ 08:25
  • ÖĞLE 13:14
  • İKİNDİ 15:32
  • AKŞAM 17:53
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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