Motorize ekipler 1 ayda aranan 20 kişiyi yakaladı Kaçak içki ve silahlar ele geçirildi

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Yunus timlerinin yaklaşık 1 aylık çalışmalarında, çeşitli suçlardan aranan 20 kişi, 5 yabancı uyruklu şahıs ile 1 organizatör yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Yunus timlerinin yaklaşık 1 aylık çalışmalarında, farklı suçlardan aranan 19 şahıs, 1 cezaevi firarisi, ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 5 yabancı uyruklu şahıs ile göçmen kaçakçılığı yapan 1 organizatör şahıs yakalandı. Yapılan çalışmalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ve 200 litre kaçak içki ele geçirildi. Yakalanan şahıslar gerekli adli ve idari işlemlerin yapılabilmesi için ilgili birimlere sevk edildi.

TEKİRDAĞ 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:53

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