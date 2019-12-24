Tekirdağ’da uyuşturucuya geçit yok

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Tekirdağ'da görevi başındaki polis ekiplerince durumundan şüphelenilen kişiler durdurularak üst araması gerçekleştirildi. 3 kişinin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından durumundan şüphelenilerek dur ihtarında bulunulan ticari araç durmayarak Çerkezköy istikametine doğru süratle kaçmaya başladı. Bunun üzerine takip edilen araç durdurularak, araç sürücüsü Y.E.O.'nun üzerinde ve araçta arama yapıldı. Aramada 193 gram skunk maddesi, 12 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 200 TL ele geçirildi. Y.E.O. isimli şüpheli gözaltına alınarak, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Çerkezköy ilçesinde durumundan şüphelenilen E.O. isimli şahsın yapılan üst aramasında 0,94 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde muhafaza altına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.

Şarköy ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde bulunan U.D. isimli şahıstan 2 fişek halinde 1.39 gram eroin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.

TEKİRDAĞ 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:53

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