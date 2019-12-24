AFAD eğitimleri devam ediyor

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü eğitmenleri tarafından 'Afete Hazır İşyeri' projesi kapsamında Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü personeline Temel Afet Bilinci eğitimi verildi.

Eğitimde katılımcılara ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitimde ayrıca DASK, Zorunlu Deprem Sigortası, Sigortalılık Bilinci konularına da değinildi. AFAD İl Müdürlüğünün eğitimlerinin çeşitli iş yerlerinde devam edeceği belirtildi.

TEKİRDAĞ 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:53

GÜNEŞ 08:25

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:53

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.