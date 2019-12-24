Cami kurşunlarının çalınması güvenlik kamerasında

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Fatih Camii'nin şadırvanındaki kurşunları çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Kurşunların çalınma anı ise caminin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Hırsızlık, Çorlu'nun Cemaliye Mahallesi'nde bulunan tarihi Fatih Camii'nde yaşandı. Geçtiğimiz hafta, sabah namazı için camiye gelenler, şadırvanın önünde kurşun parçaları olduğunu gördü. Çevreyi incelediklerinde ise şadırvanın çatısında bulunan yaklaşık 100 kiloluk levha halinde kurşunların çalındığını gördü.

İhbarla gelen polis ekipleri, caminin güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerden, şüphelilerden birinin, şadırvanın çatısına çıkıp kurşunları sökerek yere attığı ardından da taşıdığı saptandı. Kimliği belirlenen şüpheliler Ş.Y. ve T.K. yakalanarak, gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





TEKİRDAĞ 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:53

GÜNEŞ 08:25

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:53

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.