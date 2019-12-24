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CHP’ye ağır eleştiri: “Kağıt üzerinde 6 okun 4’ünü kırmış” MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. ...

İHA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın CHP’ye ağır eleştirilerde bulunarak, “Kağıt üzerinde 6 okun 4’ünü kırmış” dedi.

Namık Kemal Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu tarafından MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın’ın katılımlarıyla "Uluslararası Bölgesel Gerçekler Işığında Türkiye’nin Konumu ve İzlenen Politikalar" konulu konferans düzenlendi. Konferansta konuşma yapan Aydın, CHP’ye ağır eleştirilerde bulundu.

“40 yıllık başımıza musallat olmuş bir terör belası var”
MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın yaptığı konuşmada, “Sürekli şunu söylüyorlar. 12 günlük yoğun bütçe maratonu süresince bu bütçe savunma bütçesi, bu bütçe savaş bütçesi, bu bütçe silahlanma bütçesi böyle bir bütçe olamaz. Gençlere tavsiyem tarih şuuru olan bir millet aynı delikten ikinci kez ısırmaz. Gerçekten artık ellerindeki her türlü söylemin birileri tarafından 100 yıl önce verildiği gibi verilen bir kitleden bahsediyoruz Elma şekerine bandırılmış bir zehirden bahsediyoruz. Söylemler o kadar naif, o kadar iyi niyetli, o kadar masumane ki bakıyorsunuz söyleyenlerin ağzında müthiş bir paralellik var. Yani Lozan’da Sevr’de söylenenler, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin meclisinde de birileri tarafından çok rahat bir şekilde dile getirilmektedir. 40 yıllık başımıza musallat olmuş bir terör belası var. Ne yaptık bugüne kadar günü birlik çözümlerle zaman zaman sınır ötesine çeşitli harekatlar yaparak bitti sandık ama hiçbir zaman bitmedi. Tam tersine direnç kazandı, palazlandı. Ama artık öyle değil” diye konuştu.

“Yapay Atatürkçülük kisvesi altında bir takım hamlelere tanıklık ediyoruz”
Aydın konuşmasının devamında, “Kağıt üzerinde laf üzerinde en büyük Türk Milliyetçileri, vatanseverler, Atatürkçüler söz konusu vatan savunması olduğu zaman barış kelebeği kesiliyorlar. Öyle bir yenilmişlik psikolojisine giriyorlar ki aman adım atmayalım. Takip ettiniz bütçe görüşmelerini CHP'de dış işlerinde sorumlu genel başkan yardımcısı diyor ki: Bu bir risk oturalım bırakalım. Libya'da bizim ne işimiz var. Bizim Akdeniz'de ne işimiz var. Halbuki aynı ağız geçen sene ‘Adalar işgal altında, Yunanistan silahlanıyor. Neredesiniz niye bir şey yapmıyorsunuz’ diyordu. Bir şey yapmayınca inaktif olmakla suçlanıyorsun, bir şey yapınca hamle yapınca da risk gördüğü yerde aktif davranınca da bu bir fantezi, bataklığa götürüyorlar ülkeyi diyor. Fırat Kalkanı'nda, Zeytindalı Harekatı'nda da bunu söylediler. Mecliste gurubu olan üç partide tek ağızdan 'orada Mehmetçiği götürüp bataklığa saplayacaklar' birde böyle şehitler üzerinden duygu sömürüsü yapıyorlar. Atatürkçülükten geçinmeyeceksiniz Atatürk'ün mirası ideallerine sahip çıkacaksınız. Bizim amacımız onun ülkülerini ve ilkelerini yaşatmaktır. O da nedir vatanın, milletin, devletin birlik ve bekasının öncelenmesi bugün yapay Atatürkçülük kisvesi altında bir takım hamlelere tanıklık ediyoruz. Aman orası bataklık ne işimiz var. Bakın yüz yıllık projeyi bozduk. Sevr'de geçiyor. Sevr'de vaat edilen ve gerçekleşmeyen iki şey var. Yapay devlet kurmak. Birisi büyük Ermenistan, birisi de Batı kontrolünde Büyük Kürdistan hayaliydi. Bugün hala bu hayalden vazgeçmiş değiller. O yüzden Fırat Kalkanı dedik araya hançer gibi girdik ve engelledik” şeklinde konuştu.

“6 okun 4’ünü kırmış”
Aydın, CHP’ye yüklenip ağır eleştirilerde bulunarak, “O gün bataklık deyip çocuklar üzerinden sömürü yapanlar, bugün gidip o çocukları öptüler, fotoğraflar paylaştılar. Bu bir zaferdir, Mehmetçiğin zaferidir. Niye ilk gün inanmadın bu çocuklara. Mustafa Kemal'e inanmadığınız için onlara da inanmadınız. Sadece orayı geçim kaynağı yapmışsınız. İnanın söylemleri tamamen terör ağzı. HDP'ye terörist siyasi uzantı diyemiyor. PYD'ye, PKK'ya de bari bir dilin dönsün. Kağıt üzerinde 6 okun 4’ünü kırmış. Elinde kalmış bir devrimcilik, bir de laiklik. Nerede milliyetçilik, nerede devletçilik, nerede cumhuriyetçilik, emanet edilen cumhuriyeti böyle mi savunacaksınız” ifadelerini kullandı.

“Bu kadar alçaklığı yapanlara söyleyecek lafınız yok mu”
Aydın, sözlerine şöyle devam etti:
"Türkiye Cumhuriyeti milleti kime kapısını kapattı ki bugüne kadar güneyde sıkıntı yaşayan bize koştu, Batı'da sıkıntı yaşayan, Kırım’da sıkıntı yaşayanların sığınacak bir tek limanı vardı o da Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Böyle necip bir millete nasıl iftira atarsınız işgalci diye, soykırımcı diye. TBMM’de maaşını alıyor, imkanlarından faydalanıyor, uçağına biniyor ama dışarıya gittiği zaman diyor ki bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti 100 yıl önce Ermenileri kesti, şimdi de Kürtleri kesip soykırıma tabi tutuyor. Bu kadar alçaklığı yapanlara söyleyecek lafınız yok mu?”

TEKİRDAĞ

24 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:53
  • GÜNEŞ 08:25
  • ÖĞLE 13:14
  • İKİNDİ 15:32
  • AKŞAM 17:53
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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