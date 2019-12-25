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MHP'li Aydın: "Surda bir gedik açtık"

İHA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Akademisyen Kamil Aydın, partisinin Muratlı ilçe teşkilatını ziyaret ederek; gündeme ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Yerel seçimlerde az oy farkıyla kaybedilen Muratlı Belediyesi için "Surda bir gedik açtık, inşallah bir sonraki sefere gazamızı kutlayacağız" dedi.

MHP'li Aydın: "Surda bir gedik açtık"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Akademisyen Kamil Aydın, partisinin Muratlı ilçe teşkilatını ziyaret ederek; gündeme ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Yerel seçimlerde az oy farkıyla kaybedilen Muratlı Belediyesi için “Surda bir gedik açtık, inşallah bir sonraki sefere gazamızı kutlayacağız” dedi.
Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu tarafından düzenlenen 'Uluslararası ve Bölgesel Gerçekler Işığında Türkiye'nin Durumu ve İzlenen Politikalar' konulu konferansta konuşmacı olan MHP’li Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, ardından partisinin Muratlı ilçe teşkilatını ziyaret etti. Çin’de Doğu Türkistanlı soydaşlara yapılan zulme ilişkin önemli bilgiler veren Kamil Aydın, ellerinden gelen tüm gayretle Doğu Türkistan’daki Türklere sahip çıktıklarını aktardı.
MHP’li Kamil Aydın konuşmasında, “Bizim bu kadar hedefe alınmamızın, tehdit ve taarruzlara muhatap olmamızın nedeni içeride ve dışarıda büyümemiz, artık talimat almaktan talimat veren duruma gelmemizdir. Onun için Cumhur İttifakı mantığı vatanın birliği ve beraberliğidir. Kenetlendik, bir hedefe odaklandık. Nedir o hedefimiz; 2023 lider ülke Türkiye vizyonu” dedi.
MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin de bilgiler veren Kamil Aydın, Bahçeli’nin sağlığının gayet iyi olduğunu ifade etti.
Belediye seçiminde Muratlı’yı az farkla kaybettiklerinin altını çizen MHP’li Aydın, “Surda bir gedik açtık. Bir sonraki seçimde siz belediyeyi alın, ben o zaman yine geleceğim. İnşallah bir sonraki gazamızı kutlayacağız” ifadelerini kullandı.

TEKİRDAĞ

25 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:54
  • GÜNEŞ 08:26
  • ÖĞLE 13:15
  • İKİNDİ 15:33
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:20
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