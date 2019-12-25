Şarköy'de kuru yük gemisi karaya oturdu

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TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi açıklarında Rus bandıralı kuru yük gemisi karaya oturdu.

Şarköy'ün Hoşköy Mahallesi açıklarında Rus bandıralı Nevado 35 adlı kuru yük gemisi, sabah saatlerinde karaya oturdu. 11 personeli olduğu öğrenilen geminin kaptanı, kendi imkanlarıyla yaptıkları çalışmayla gemiyi kurtaramayınca, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yardım istedi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan botlar sevk edildi.



TEKİRDAĞ 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:54

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