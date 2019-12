Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt: “Gecemiz gündüzümüz Çorlu”

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, görevde geride kalan 9 ayın bilançosunu yayınladı. Başkan Sarıkurt, “Gecemiz gündüzümüz Çorlu” dedi.

2019 yılı Mart ayında gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından Çorlu halkının takdiri ile başkanlık koltuğuna oturan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yüzlerce etkinlik ve toplantıya katılırken, Halk için halkla birlikte diyerek makamında binlerce vatandaşı belediye başkanlığında konuk etti.

Seçim öncesindeki vaatlerini gerçekleştirerek verdiği sözleri birer birer yerine getiren ve bu süreç içerisinde Çorlu halkının sevgi ve takdirini kazanan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle Çorlu Belediyesi tarafından düzenlenen toplantı ve etkinliklerin yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından tertiplenen 846 toplantı ve etkinlikte ilçede yaşayanlarla bir araya geldi. Yine bu süreç içerisinde sadece başkanlık makamında yaklaşık 2 bin 600 kez vatandaşlara misafirperverlik ederek binlerce Çorluluyla kucaklaştı.



“Her kesime eşit ve herkesi kucaklayan bir belediyecilik anlayışı”

Gece, gündüz sevgi ve saygının hakim olduğu, gönül köprülerinin kurulduğu buluşmalarda toplumun her kesimine eşit mesafe ve samimiyetle yaklaştıklarını ifade eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Geçen 9 ay süresinde Çorlu'muz için projeler üretmeye, üretilen projelere destek vermeye ve Çorlu için atılan her doğru adımı takip etmeye gayret ettim. Bunu yaparken de halkımızla iç içe olmaya, onlarla her fırsatta kucaklaşmaya, varsa sorunlarını dinleyerek çözüm üretebilmeye, istek ve dileklerini karşılamaya çalıştım. Bunu yaparken asla halkıma yalan söylemedim ve her zaman samimi oldum. Onların talep ve dileklerine duyarsız ve tutarsız kalmayarak yasaların bizlere verdiği yetkiler ışığında en doğru neyse onu yaparak hizmet etmeyi kendime ilke edindim. Her türlü ağır ve haksız eleştiriye karşı ukala tavırlar sergilemediğim gibi asla kibirli davranışlar içerisinde de bulunmadım. Makamımızda bizi ziyaret eden tüm vatandaşlarımızı aynı samimiyetle eşit bir şekilde karşıladık. Çorlu'muz için çalışırken halkımızın güvenine layık olabilmek için her zaman yenilikçi olmaya özen gösterdik” dedi.



"Gecemiz, gündüzümüz Çorlu"

Başkan Sarıkurt ayrıca, “Çorlu'da yaşayan her bireyi din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmaksızın seviyor ve halkımızın daha çağdaş, daha güzel ve daha yaşanabilir bir kentte yaşayabilmeleri için onlardan aldığımız yetkiyle bulunduğumuz makamda yine onların güvenine layık olabilmek için gecemiz, gündüzümüz Çorlu diyerek durmaksızın çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu güne bizleri yalnız bırakmayan, desteklerini esirgemeyerek daima yanımızda olan değerli halkımıza çok teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

