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Çerkezköy'de Her Yönüyle İletişim Becerisi eğitimi

İHA

Çerkezköy'de Her Yönüyle İletişim Becerisi eğitimi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) tarafından düzenlenen Her Yönüyle İletişim Becerisi eğitimi, katılımcılardan ilgi gördü.
Çerkezköy TSO Konferans Salonunda düzenlenen eğitim, Seyyal Hacıbekiroğlu’nun anlatımlarıyla gerçekleşti. Konuşmalarına iletişimin tanımı ile başlayan Hacıbekiroğlu, “Hepimiz bir şekilde kendimizi var ediyoruz. Sorumluluklarımız, sınırlarımızı zorlayarak verdiğimiz çaba, kendimizi yaşamda konumlandırma amacımızla birlikte, varlığımız değerli oluyor. Bizi diğerlerinden ayıran ve varlığımızı daha değerli yapan şey: İletişim şeklimiz” sözlerini kaydetti. İstenmediği halde sürekli kendinden bahsetmek, suçlayıcı konuşmak, konuşana karşı duyulan güvensizlik, samimiyet, dürüstlük, netlik içermeyen konuşmalar gibi durumların iletişimde başarısızlığa neden olan faktörler olduğunu dile getiren Hacıbekiroğlu, “Önce kendimizle iletişimimiz iyi olmalı. Bunu başarabilirsek, diğer canlılarla da iyi olacaktır” dedi.

"Niyetiniz değer katmak olsun"
Eğitimin devamında yazılı ve telefonda kurulan iletişim hakkında dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında katılımcılara bilgi veren Hacıbekiroğlu, “Herkesle eşit seviyede iletişim kurulur; çocukla eğilerek, ayakta olan insana karşı yerinden kalkarak. Niyetiniz üstün olmak değil, değer katmak olsun” dedi. Eğitim sonunda, Çerkezköy TSO tarafından katılımcılara sertifika dağıtıldı.

TEKİRDAĞ

25 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:54
  • GÜNEŞ 08:26
  • ÖĞLE 13:15
  • İKİNDİ 15:33
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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