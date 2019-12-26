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Trio Hexis, Tekirdağ’da piyano konseri verdi Gülsin Onay Piyano Günleri’nin son konuğu Trio Hexis ...

İHA

Trio Hexis, Tekirdağ’da piyano konseri verdi Gülsin Onay Piyano Günleri’nin son konuğu Trio Hexis oldu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 4 gün boyunca Tekirdağlıları başarılı müzisyenlerle buluşturan Gülsin Onay Piyano Günleri, Çağ Erçağ, Gökhan Aybulus ve Erkin Onay'dan oluşan Trio Hexis konseri ile son buldu.

Süleymanpaşa ilçesindeki Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konsere Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal, TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, Genel Sekreter Yardımcısı Atabey Baytöre, daire başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Sanat bir toplumun olmazsa olmazlarından biridir"
Beethoven ve Brahms'ın eserlerinden başarılı örnekler çalan Trio Hexis grubu, sanatseverler tarafından beğeni ile izlendi. Konser sonunda sanatçılar yaklaşık 10 dakika boyunca ayakta alkış alırken, salon alkış sesleriyle yankılandı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, konser sonunda grup üyeleri Çağ Erçağ, Gökhan Aybulus ve Erkin Onay'a çiçek takdim ederek kendilerine teşekkür etti. Başkan Albayrak, yaptığı konuşmasında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak Gülsin Onay Piyano Günleri'ne ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Sanat bir toplumun olmazsa olmaz yönlerinden biridir. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak 22 Aralık'tan başlayarak 4 gün boyunca başta Gülsin Onay olmak üzere birbirinden kıymetli müzisyenleri siz Tekirdağlılarla buluşturduğumuz için mutluluk duyuyoruz. Gülsin Onay Piyano Günleri'ne katılan tüm vatandaşlarımıza sevgilerimi iletiyorum" dedi.

Tekirdağ yurt içi ve yurt dışından 20 sanatçıya ev sahipliği yaptı
22 Aralık Pazar günü Gülsin Onay ve Ancyra Ensemble konseri ile açılışı yapılan Gülsin Onay Piyano Günleri'nde, 4 gün boyunca Zoran Imsırovıc, Berkay Özkan, Birsen Ulucan ve Trio Hexis olmak üzere yurt içi ve yurt dışında büyük hayran kitlesine sahip yaklaşık 20 sanatçı Tekirdağlılarla buluşturuldu.

TEKİRDAĞ

25 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:54
  • GÜNEŞ 08:26
  • ÖĞLE 13:15
  • İKİNDİ 15:33
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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